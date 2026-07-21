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«Юта» подписала восьмилетний контракт с защитником Джоном Марино

«Юта» подписала восьмилетний контракт с защитником Джоном Марино
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«Юта Маммот» объявила о подписании с защитником Джоном Марино восьмилетнего контракта со средней годовой зарплатой в $ 6,75 млн.

29-летний Марино в прошлом сезоне набрал 36 очков — забил четыре гола и отдал 32 передачи, а также набрал 16 минут штрафного времени в 80 играх за «Маммот».

В общей сложности в НХЛ Марино набрал 157 очков — забросил 23 шайбы и отдал 134 результативные передачи, набрал 130 штрафных минут в 443 играх НХЛ за «Маммот», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2019/2020, а также набрал семь очков — один гол и шесть передач при 10 штрафных минутах в 35 играх плей-офф.

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