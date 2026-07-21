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«Больших скидок давать не буду». Панарин — о возможном контракте в КХЛ

«Больших скидок давать не буду». Панарин — о возможном контракте в КХЛ
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался о возможном возвращении в КХЛ на закате карьеры.

— Сам говорил, что деньги играют роль, но в приоритете другие вещи при выборе команды, где будешь играть. Если предложат хороший контракт в России, может, не такой, как там, ты захочешь здесь побыть, принести пользу и вернёшься.
— Понятно, больших скидок давать не буду под конец [карьеры]. Но это будет не основное, потому что скучаю по родине, атмосфере, раздевалке, русской музыке.

— Готов уехать, не выиграв Кубок Стэнли?
— Не хотелось бы, но такие примеры были (смеётся). Будем стараться, работать. Приложу всё, что от меня зависит, и чуть-чуть больше, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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