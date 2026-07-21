Панарин — об отстранении России: очень жду возвращения и скучаю по сборной

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался про возможное возвращение сборной России на международные соревнования. Российские сборные не участвуют в международных турнирах с 2022 года.

«Я очень жду этого момента, очень скучаю по сборной. Это-что-то особенное всегда», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года. В мае 2026 года организация оставила в силе недопуск российских команд к сезону 2026–2027 годов из соображений безопасности, из-за чего сборная пропустит чемпионат мира 2026 года.