Артемий Панарин рассказал, что любит в хоккее больше всего

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, что любит в хоккее.

«Всё, эмоции, наверное. Кажется, я люблю саму любовь к хоккею. Понял, что и в поражениях кайф, в грусти в этой. Опять же, когда тебе не безразлично. Тогда ты сильно расстраиваешься. В моменте устаёшь, потом понимаешь, насколько это круто, расстраиваешься, что когда что-то так небезразлично. Конечно, голы, победы», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Панарин а составе сборной России становился победителем чемпионата мира среди молодёжи 2011 года, серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов. Обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016). Занимает седьмое место по набранным очкам и пятое место по передачам среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ.