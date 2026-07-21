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Коньков объяснил, почему считает «Авангард» претендентом на Кубок Гагарина

Коньков объяснил, почему считает «Авангард» претендентом на Кубок Гагарина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о перспективах «Авангарда» в новом сезоне. В минувшем сезоне КХЛ омский клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей‑офф (3-4).

– С учётом сохранения тренерского штаба и костяка, а также прихода сильных игроков «Авангард» – один из главных претендентов на Кубок Гагарина в следующем сезоне?
– Безусловно. Последние два года «Авангард» показывает хорошую игру, они набрали необходимый опыт. Даже в этом плей‑офф мало кто верил, что «Локомотив» выберется из сложившийся ситуации, Омск был очень близок к выходу в финал, но произошло хоккейное чудо. Понятно, что «Авангард» и его руководство сейчас нацелены на самые серьёзные награды.

– При этом Буше после вылета заявил о том, что ему не хватило глубины состава, хотя вся селекция велась исключительно под тренера. Может, в случае неудачи он и дальше будет оправдываться нехваткой кадров?
– Надо было ему как‑то выкручиваться, ведь из ВХЛ никого не поднимали. Может быть всё что угодно. Сложно прогнозировать, что скажут другие люди. В любом случае в ВХЛ должен быть резерв, эти хоккеисты могут помочь, не зря они там находятся. Но ставка должна делаться на игроков основы. Хотя резерв нужен ещё и для того, чтобы в команде была живая конкуренция, – цитирует Конькова «Матч ТВ».

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