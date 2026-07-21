«Давайте патриотически». Артемий Панарин назвал трёх лучших игроков в мире

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин назвал трёх лучших действующих игроков в мире.

— Топ-3 главных игрока в хоккее сейчас.

— Давайте патриотически: Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид, — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. В составе сборной России становился победителем чемпионата мира среди молодёжи 2011 года, серебряным призёром взрослого чемпионата мира 2015 года, бронзовым призёром чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

Обладатель призов «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016), «Харламов Трофи» (2016). Занимает седьмое место по набранным очкам и пятое место по передачам среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ.