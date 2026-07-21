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«Будем ждать прогресса». Кожевников высказался о перспективах «Шанхая» в грядущем сезоне

«Будем ждать прогресса». Кожевников высказался о перспективах «Шанхая» в грядущем сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах «Шанхайских Драконов» в новом сезоне.

– Как оцените переход Яшкина? С его приходом шансы «Драконов» на плей‑офф должны возрасти.
– В клуб пришли новые руководители, естественно, они не хотят допустить то, что творилось с командой в предыдущие годы, поэтому набирают игроков. Команда на бумаге и раньше выглядела неплохо. Главное – поменять менталитет хоккеистов и сделать команду. Уверен, при новых руководителях всё будет меняться, Ковальчук и Артюхин – заслуженные люди. Будем ждать прогресса от команды, — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

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