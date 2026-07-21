«Говорю тренеру, что ничего не вижу». Панарин рассказал о своём хроническом заболевании

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о своём хроническом заболевании, при котором у него наблюдается кратковременное ухудшение зрения.

«У меня была и есть такая история – окулярная мигрень. Это когда на свет посмотришь, а потом в обычную комнату заходишь без яркого света, то у тебя всё в чёрных точках. Пятна такие. У меня это происходило на игре иногда. Плюс-минус раз в год у меня такое происходит. Сложность была в том, что я не знал, что это такое. Началось это лет в 15, где-то так. Это было в конце игры, я внимание не обратил.

Когда я уже был в СКА, меня конкретно бабахнуло прямо на игре. Мне говорят в середине игры: «Иди на большинство». А я говорю тренеру, у нас тогда Ялонен был, что ничего не вижу. Меня отвели в раздевалку, а потом в клинику, но уже всё прошло как бы. Эта мигрень работает минут 20-30, но я тогда не знал. В клинике ничего не нашли, сказали, что, может быть, сосуд в шее.

У меня, кстати, был случай смешной на чемпионате мира в Чехии. У меня тоже мигрень бабахнула, но после игры. Мы уже в автобусе были, шли в ресторан. А меня там накрыло, я весь в поту. Никому сказать не могу. Пришёл – бахнул рюмку водки. Отпустило. Я это связал с водкой. В «Рейнджерс» у нас доктор был, ему говорил: «Слушай, мне один раз водка помогла, давай виски возить маленькую бутылку, на игре мне ваши капли не помогают, мне бахнуть надо».

Играем против «Нью-Джерси». У меня начинается история эта, и я в полном шоке говорю: «Давай неси». А он до конца не верил, что этот день когда-то наступит. Он реально уже года два виски возил, а у меня на игре это не случалось. Вот он принёс и налил мне в баклажку, где не видно. Я сижу, виски пью спокойно, у нас игра идёт. Я уже выходить не хочу. Конечно, там немного было. Вышел, хотел гол очень-очень сильно забить, для истории просто. Но это не помогает. А как лечится? Магний пить, но и он тоже не помогает. Раз в год просто она происходит. Ты просто ждёшь 20 минут», — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.