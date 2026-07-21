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«Конечно, это давит. Так можно и пролететь». Никишин — об отсутствии контракта

«Конечно, это давит. Так можно и пролететь». Никишин — об отсутствии контракта
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Защитник Александр Никишин высказался об отсутствии контракта на следующий сезон. В прошедшем сезоне россиянин выступал за «Каролину Харрикейнз» и стал ограниченно свободным агентом летом 2026 года.

«Сначала напрягался. Ну а что я сделаю? Если «Каролина» хочет получить за меня определённую компенсацию, а другие клубы не соглашаются, я на это никак повлиять не могу. Поэтому решил немного расслабиться. Конечно, это давит. Команды постепенно заполняют составы, тратят место под потолком зарплат. Так можно и пролететь», – цитирует Никишина «Спорт-экспресс».

В прошедшем сезоне Никишин провёл 81 матч регулярного чемпионата НХЛ, где набрал 33 (11+22) очка, а в 17 встречах плей-офф отметился результативной передачей.

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