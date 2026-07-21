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Панарин — о моменте депрессии: там Илон Маск, вон чего делает. А я что, бегаю за шайбой?

Панарин — о моменте депрессии: там Илон Маск, вон чего делает. А я что, бегаю за шайбой?
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о моменте депрессии, когда ничего не хотел.

— Это началось, когда подписал контракт, от которого мне снесло крышу. Относительно моей фантазии он был очень большим. Дальше я показал лучший сезон в карьере. А я имею расположенность к гордыне, она развивалась. Всё это привело в момент, когда я понял, что ничего не хочу.

— Сколько длилось это состояние?
— Думаю, годик точно. Жёстких — месяца три. Не улыбался, 0 улыбок было за три месяца. Я всегда был жизнерадостным человеком и тут бабах — ничего не прикольно, ничего не хочу. Хоккей? Зачем, кому? Там Илон Маск, вон чего делает. А я что, бегаю за шайбой? Кому это надо? — сказал Панарин в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

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