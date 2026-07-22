«Даллас» подписал новый контракт с форвардом Джейсоном Робертсоном

«Даллас Старз» подписал новый контракт с форвардом Джейсоном Робертсоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год с зарплатой в $ 12 млн. Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 25 июля.

В следующем году Робертсон может стать неограниченно свободным агентом. При этом у него будет право подписать новое соглашение с «Далласом» с 1 января 2027 года.

В прошлом сезоне НХЛ Джейсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх. Всего в НХЛ он провёл 456 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 490 (213+277) очков. В плей-офф в его активе 52 (23+29) очка в 62 матчах.