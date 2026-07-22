В «Далласе» оценили новый контракт с Джейсоном Робертсоном

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл высказался о подписании нового контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год с зарплатой в $ 12 млн.

«Джейсон был краеугольным камнем франшизы с самого момента драфта. Это динамичный и техничный нападающий, он сразу стал одним из лучших атакующих игроков НХЛ. Мы с нетерпением ждём, что новый сезон принесет Джейсону и команде. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли», – цитирует Нилла пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне НХЛ Джейсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.