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«Даллас» превысил потолок зарплат после подписания контракта с Робертсоном

«Даллас» превысил потолок зарплат после подписания контракта с Робертсоном
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«Даллас Старз» превысил потолок зарплат после подписания контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном на $ 12 млн.

По данным PuckPedia, после заключения этого контракта «Старз» превысили лимит зарплат в сезоне-2026/2027 ($ 104 млн) на $ 1,36 млн. При этом у клуба теперь не осталось ограниченно свободных агентов без контрактов.

Также в платёжной ведомости пока учитывается контракт Тайлера Сегина (кэпхит $ 9,85 млн долларов), выбывшего в прошлом сезоне с разрывом передней крестообразной связки колена. Он был помещён в список травмированных на долгий срок. Отметим, что следующий сезон будет последним по контракту 34-летнего канадца.

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