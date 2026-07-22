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Джонатан Куик назначен на пост директора по развитию вратарей «Рейнджерс»

Джонатан Куик назначен на пост директора по развитию вратарей «Рейнджерс»
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Бывший вратарь клубов НХЛ Джонатан Куик получил должность в руководстве «Нью-Йорк Рейнджерс». Как сообщает NY Post, Куик назначен на пост директора по развитию вратарей.

Голкипер завершил карьеру после сезона-2025/2026 и трёх лет выступлений за «Рейнджерс». Джонатан дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014) за 16 сезонов в составе «Лос-Анджелес Кингз», после чего 1 марта 2023 года был обменян в «Коламбус Блю Джекетс», а на следующий день — в «Голден Найтс», с которым также стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.

Всего в НХЛ Куик сыграл 829 матчей в регулярных чемпионатах и 92 — в плей-офф. Сезон-2025/2026 для голкипера является 19-м в лиге. За карьеру Джонатан провёл 65 «сухих» матчей.

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