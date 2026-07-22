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Двукратный олимпийский чемпион: минское «Динамо» при Брылине ждёт системный хоккей

Двукратный олимпийский чемпион: минское «Динамо» при Брылине ждёт системный хоккей
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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

– Прежде всего хочу поздравить Сергея, которого совсем мальчишкой довелось застать в ЦСКА начала 1990-х, с новым назначением. Этот шанс он заслужил, в том числе своей многолетней работой в системе «Нью-Джерси». Однозначно можно сказать, что после 10-летий в НХЛ Сергею в КХЛ будет интересно — и что-то новое он для себя обязательно откроет.

– Какой хоккей будет ставить Брылин минской команде?
– Ответ на этот вопрос знает только Сергей. Но нужно понимать, как тренер он воспитан 10-летиями работы в «Нью-Джерси» — по всей вертикали начиная от фарм-клубов. В середине 1990-х играть против «Нью-Джерси» было очень тяжело — жёсткая, атлетичная оборона, быстрый выход в атаку. Многие не любили встречаться с «дьяволами», побаивались их. «Нью-Джерси» стал, пожалуй, самым системным клубом НХЛ. Сначала за счёт «капкана» в средней зоне выиграл Кубок Стэнли, потом поменялся вместе с НХЛ и стал играть в более быстрый, а где-то и атакующий хоккей. И опять были вышколенные команды и кубки.

Сергей Брылин — один из символов «Нью-Джерси», оборонительный центрфорвард, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Не самый заметный, но абсолютно системный хоккеист в самом системном клубе, который затем был востребован и в роли тренера. Повторюсь, на всех уровнях. Поэтому Минск при Брылине ждёт системный хоккей, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

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