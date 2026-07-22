Овечкин назвал трёх топ-спортсменов, с которыми был на мероприятии перед финалом ЧМ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал трёх топовых спортсменов, с которыми он был на мероприятии перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.

— Сань, были на мероприятии Fanatix, наши зрители увидели, что размах был феноменальный. Просто куча звёзд и легенд. Кто для тебя топ-3, кого ты там вчера видел?

— Ну если взять тех людей, что видел по телевизору, потому что у меня было одно мероприятие, а у них…

— Параллельно?

— Параллельно, да. Ну, Джокович, Леброн был. И… Давай возьмём Флойда Мейвезера, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.