Овечкин назвал трёх топ-спортсменов, с которыми был на мероприятии перед финалом ЧМ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал трёх топовых спортсменов, с которыми он был на мероприятии перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины.
— Сань, были на мероприятии Fanatix, наши зрители увидели, что размах был феноменальный. Просто куча звёзд и легенд. Кто для тебя топ-3, кого ты там вчера видел?
— Ну если взять тех людей, что видел по телевизору, потому что у меня было одно мероприятие, а у них…
— Параллельно?
— Параллельно, да. Ну, Джокович, Леброн был. И… Давай возьмём Флойда Мейвезера, — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.