Никишин: в СКА было очень много тренировок, а в НХЛ постоянно игры

Защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин высказался о календаре в НХЛ и сравнил его с КХЛ, где ему приходилось гораздо больше тренироваться.

– Многие говорят, что главный вызов в НХЛ — 82 матча, постоянные перелеты, серии бэк-ту-бэк — матчи каждый день.

– Да я играл по восемь минут… А что касается большого количества матчей, мне, наоборот, понравилось. В Питере у нас было очень много тренировок, практически без выходных. А здесь постоянно игры. Есть азарт, интерес. После 50-го матча уже привыкаешь к такому ритму.

– Обычно говорят наоборот: после 50-й игры начинается усталость, приходится заставлять себя.

– Не знаю. У меня эмоции всегда появлялись, когда давали больше игрового времени. Конечно, защитникам, которые проводят по 20-25 минут за матч, тяжелее. Они и устают сильнее, и риск травм выше. Но проходных матчей там вообще нет. Все команды борются, всем нужны очки. Бывали отрезки с несколькими играми бэк-ту-бэк. Тогда уже чувствовалось, что ребята эмоционально подсаживаются. Для соперника это тоже может стать преимуществом, — цитирует Никишина «Спорт-экспресс».