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Щитов — о «Тракторе»: Челябинск осознанно решил омолодиться и сделать ставку на местных

Щитов — о «Тракторе»: Челябинск осознанно решил омолодиться и сделать ставку на местных
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что перестройка в «Тракторе» отличается от ситуации в «Салавате Юлаеве».

«Можно ли сравнить перестройку в Челябинске с тем, через что проходил «Салават Юлаев» год назад? Уфимский клуб покинули лидеры, потому что там возникли финансовые проблемы, а в «Тракторе» немного иная ситуация.

В Челябинске объявили, что будут делать упор на местных воспитанников. Из Уфы уходили, потому что не хватало денег. Если бы было всё нормально, лидеры бы остались. А в «Тракторе» пошли на данный шаг осознанно. Решили сделать ставку на местных, омолодиться. Будут достигать результата в Челябинске за счёт местных воспитанников на патриотизме, под руководством североамериканского тренерского штаба. Поэтому я бы не сказал, что у «Трактора» и «Салавата Юлаева» похожие случаи. Схожесть в том, что уехали игроки, но причины разные», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

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