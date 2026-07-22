Павел Дацюк назвал любимого партнёра во время карьеры

Бывший нападающий Павел Дацюк назвал Хенрика Зеттерберга любимым партнёром во время карьеры. Хоккеисты долгое время вместе выступали за «Детройт Ред Уингз» и становились обладателями Кубка Стэнли в 2008 году.

— Любимый партнёр на льду?

— Конечно, много было хороших игроков, с кем у меня получилось [поиграть], но больше всё-таки Зеттерберг, — сказал Дацюк в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В составе сборной Швеции Зеттерберг становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Хенрик является обладателем Кубка Стэнли 2008 года и членом «Тройного золотого клуба». Швед провёл в НХЛ 1219 матчей и набрал 1080 (394+686) очков.