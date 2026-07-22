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«В хоккее все враги». Павел Дацюк — о любимых спортсменах

«В хоккее все враги». Павел Дацюк — о любимых спортсменах
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Бывший нападающий сборной России Павел Дацюк ответил на вопрос о любимых спортсменах и упомянул футболистов Лионеля Месси, Роналдиньо и Роналдо.

— Любимый вид спорта, помимо хоккея?
— Был раньше футбол, теннис большой, сейчас чуть изменилось. Настольный теннис и падел.

— Паделом увлекаешься? Очень многие, кстати, спортсмены увлекаются.
— Не увлекаюсь. Прихожу пообщаться и провести время с друзьями.

— А в турнирах участвуешь?
— Нет, ни в коем случае пока. Пока рано.

— Любимый спортсмен?
— Ну, если сейчас говорить про футбол, в данной ситуации Месси, а так Роналдиньо, Роналдо.

— А в хоккее?
— В хоккее все враги (улыбается). Ну, а как [могут быть] любимые спортсмены? Всё против них играешь. Много очень хороших игроков, как бы с кем приятно играть, с кем неприятно играть, но уважение такое хорошее вне поля. Как одного выделить? Тяжело, — сказал Дацюк в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

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