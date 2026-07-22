Перенесена дата сентябрьского матча КХЛ между СКА и «Ладой»

Пресс-служба СКА сообщила об изменении в календаре сезона-2026/2027 КХЛ. По договорённости между клубами второй матч между СКА и «Ладой», который был запланирован на 19 сентября, перенесён и состоится раньше — 9 сентября. Игра пройдёт на «СКА Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в следующем сезоне команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182.

С момента старта чемпионата до первой паузы команды сыграют 93 игровых дня подряд. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча — это повторение минимального значения за всю историю КХЛ.