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Перенесена дата сентябрьского матча КХЛ между СКА и «Ладой»

Перенесена дата сентябрьского матча КХЛ между СКА и «Ладой»
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Пресс-служба СКА сообщила об изменении в календаре сезона-2026/2027 КХЛ. По договорённости между клубами второй матч между СКА и «Ладой», который был запланирован на 19 сентября, перенесён и состоится раньше — 9 сентября. Игра пройдёт на «СКА Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в следующем сезоне команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182.

С момента старта чемпионата до первой паузы команды сыграют 93 игровых дня подряд. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча — это повторение минимального значения за всю историю КХЛ.

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