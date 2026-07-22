15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дацюк объяснил свой выбор в пользу Лионеля Месси в сравнении с Криштиану Роналду

Павел Дацюк объяснил свой выбор в пользу Лионеля Месси в сравнении с Криштиану Роналду
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк объяснил свой выбор в пользу Лионеля Месси в сравнении с Криштиану Роналду.

«Мне кажется, он больше похож в каком-то [смысле] по стилю [на меня], такой как бы… Роналду — хороший игрок, не спорю, он молодец. Я его уважаю как игрока, но всё-таки Месси чуть-чуть другого формата [игрок]», — сказал Дацюк в интервью на Youtube-канале Коммент.Шоу.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Лионелю Месси и сборной Аргентины не удалось защитить звание чемпионов мира. В финальном матче аргентинская сборная уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

Материалы по теме
Футбол, который мы знали, закончился
Футбол, который мы знали, закончился
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android