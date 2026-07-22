Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк объяснил свой выбор в пользу Лионеля Месси в сравнении с Криштиану Роналду.

«Мне кажется, он больше похож в каком-то [смысле] по стилю [на меня], такой как бы… Роналду — хороший игрок, не спорю, он молодец. Я его уважаю как игрока, но всё-таки Месси чуть-чуть другого формата [игрок]», — сказал Дацюк в интервью на Youtube-канале Коммент.Шоу.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Лионелю Месси и сборной Аргентины не удалось защитить звание чемпионов мира. В финальном матче аргентинская сборная уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.