«Хотелось приехать, на ломаном сказать речь, уехать». Дацюк — о введении в Зал славы

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк высказался об участии в церемонии введения в Зал славы хоккея.

«Организаторы — молодцы, очень продуманно. Мне хотелось быстро приехать, как-то на ломаном сказать речь, уехать — и всё, быть довольным. Но сама вся процедура — это ты приезжаешь, в первый день интервью, представления, во второй день идёшь на матч, тебя на матче представляют. На третий день играешь в благотворительную игру со звёздами. И это так растягивается, ты думаешь: «Ну когда же, когда же это закончится?»

Но после того, как это всё случилось, понимаешь, тебе дали шанс насладиться этим моментом и побыть в этом как бы состоянии, потому что его никогда не будет. Идёшь, выходишь, тебя обо всём предупредили, всё рассказали, объяснили. Выходишь на эту красную дорожку, думаешь, что готов. И ты вот вышел и идёшь, поднимаешь глаза — и тут смотришь на хоккеистов, которых просто… С какими-то даже тебе удалось когда-то в приставку поиграть. И смотришь, они тут все тебе аплодируют, поддерживают, помогают, и ты… Ну, моё состояние было такое, что тебя начинают придавливать-придавливать. Ты понимаешь, что ты такой маленький какой-то, такой идёшь-идёшь-идёшь», — сказал Дацюк в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».