Павел Дацюк выбрал самое тяжёлое достижение в карьере между золотом ОИ и Кубком Стэнли

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк назвал трофей, который дался ему тяжелее всего в карьере.

— У тебя есть золото Олимпиады, ты обладатель Кубка Стэнли дважды и обладатель Кубка Гагарина. Не знаю, возможно ли, если это возможно, как-то составить рейтинг, что самое-самое было тяжело достигаемое? Или самое ценное?

— Ну, наверное, всё-таки Олимпиада. Всё-таки ты выступаешь за свою страну, так долго мы шли к этому, каждая Олимпиада где-то чуть ближе, где-то вообще далеко… И даже на последней Олимпиаде она была так вроде близко и так потом далеко казалось, что это как-то оно, — сказал Дацюк в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».