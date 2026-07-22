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Павел Дацюк назвал самое обидное поражение на Олимпийских играх

Павел Дацюк назвал самое обидное поражение на Олимпийских играх
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Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк назвал самым обидным поражением в 1/4 финала Олимпийских игр 2014 года в Сочи от сборной Финляндии (1:3).

Олимпийские игры 2014 . 1/4 финала
19 февраля 2014, среда. 16:30 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 1
Россия
0:1 Ковальчук (Дацюк) – 07:51 (5x4)     1:1 Аалтонен (Контиола) – 09:18 (5x5)     2:1 Селянне (Гранлунд) – 17:38 (5x5)     3:1 Гранлунд (Селянне, Тимонен) – 25:37 (5x4)    

— А какое было самое обидное на Олимпиаде поражение? Потому что было много Олимпиад, и разные были...
— Ой, их много (смеётся). Они все очень обидные, когда не доходишь до финиша. В Сочи, конечно, хотелось [победить] больше всего. Был, скажем, хороший соперник — Финляндия. Он неудобный для нас, но можно было его проходить. Бывают какие-то игры, что понимаешь, сегодня тяжело очень, да, вообще просто не твой месяц, — сказал Дацюк в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

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