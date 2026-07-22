Павел Дацюк ответил, кто быстрее возьмёт трофей — «Автомобилист» в КХЛ или «Урал» в РПЛ

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк заявил, что скорее «Автомобилист» станет обладателем Кубка Стэнли, чем «Урал» одержит победу в чемпионате России по футболу.

— Как считаешь, какая команда быстрее возьмёт трофей — «Автомобилист» Кубок Гагарина или «Урал» в чемпионате России?

— «Урал» пока борется за Премьер-Лигу. Конечно, у них тоже хорошие шансы…

— Но у «Автомобилиста» повыше?

— Да, буду за «Автомобилист», — сказал Дацюк в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года.