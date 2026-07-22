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Павел Дацюк предпочёл Пеле Александру Овечкину при выборе лучшего спортсмена в истории

Павел Дацюк предпочёл Пеле Александру Овечкину при выборе лучшего спортсмена в истории
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк ответил на вопрос о лучшем спортсмене в истории.

— Пеле или Болт?
— Пеле.

— Пеле или Леброн?
— Пеле.

— Пеле или Марадона?
— Пеле.

— Пеле или Федерер?
— Все хорошие спортсмены. Они все хорошие спортсмены, давайте уже будем за Пеле топить, да и всё. Давайте мы не будем продолжать, да и всё (улыбается).

— Пеле или Фелппс?
— Пеле.

— Или Гарри Кейн?
— Пеле.

— Пеле или Овечкин?
— Так давайте уже за Пеле, чтобы было.

— Пеле или Месси?
— Давайте уже за Пеле.

— А Мухаммед Али?
— Да давайте за Пеле, да и всё.

— Пеле или Джордан?
— Давайте за Пеле.

— Пеле или Дацюк?
— Да Пеле, конечно! — сказал Дацюк в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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