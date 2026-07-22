Павел Дацюк предпочёл Пеле Александру Овечкину при выборе лучшего спортсмена в истории

Олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк ответил на вопрос о лучшем спортсмене в истории.

— Пеле или Болт?

— Пеле.

— Пеле или Леброн?

— Пеле.

— Пеле или Марадона?

— Пеле.

— Пеле или Федерер?

— Все хорошие спортсмены. Они все хорошие спортсмены, давайте уже будем за Пеле топить, да и всё. Давайте мы не будем продолжать, да и всё (улыбается).

— Пеле или Фелппс?

— Пеле.

— Или Гарри Кейн?

— Пеле.

— Пеле или Овечкин?

— Так давайте уже за Пеле, чтобы было.

— Пеле или Месси?

— Давайте уже за Пеле.

— А Мухаммед Али?

— Да давайте за Пеле, да и всё.

— Пеле или Джордан?

— Давайте за Пеле.

— Пеле или Дацюк?

— Да Пеле, конечно! — сказал Дацюк в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».