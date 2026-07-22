Экс-игрок НХЛ назвал подонком Джека Айкела и его отца за невыполненное обещание

Экс-игрок НХЛ Билли Тиббеттс обвинил форварда «Вегас Голден Найтс» Джека Айкела и его отца Боба в обмане. Тиббеттс опубликовал видео в соцсети, в котором заявил, что Боб Айкел пообещал ему, что Джек выступит в его детском хоккейном лагере. В итоге хоккеист на мероприятие не приехал. По словам Тиббеттса, дети из-за этого очень расстроились.

«Джек Айкел, твой папаша подонок и ты тоже. Чёртов урод. Ты отстой. Играешь с лучшими хоккеистами в мире, а толку ноль. Иди нахрен вместе со своим отцом. Не хочу, чтобы ты приезжал в мой лагерь, ты мне не нужен», — написал Тиббеттс в соцсети Х.

Тиббеттс выступал в НХЛ с 2000 по 2003 год за «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 82 матчах в лиге он набрал 10 (2+8) очков при 269 минутах штрафа.