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Бедард — о «Чикаго»: хотим сделать большой шаг вперёд и попасть в плей-офф

Бедард — о «Чикаго»: хотим сделать большой шаг вперёд и попасть в плей-офф
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард заявил, что в следующем сезоне команда планирует бороться за попадание в плей-офф.

«Хотим сделать большой шаг вперёд и попасть в плей-офф — это главная цель. Клуб отлично поработал летом. Мы приобрели Байрэма, Иэна [Коула], Коула [Смита] и Гринуэя. Эти игроки помогут сделать нашу команду лучше. У нас появились крепкие ребята, которые способны помочь на обоих концах площадки. Мы довольны нашим составом. Абсолютно уверены в каждом игроке и в том прогрессе, которого добились за лето. Думаю, в сезоне будет много приятных моментов», — приводит слова Бедарда TSN.

21-летний Бедард, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил договор с «Блэкхоукс» на пять лет и $ 75 млн (кэпхит — $ 15 млн).

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