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Московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками

Московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками
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Московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками: Антоном Малышевым, Никитой Новиковым и Александром Шепелевым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний Малышев прошлый сезон провёл в составе «Сочи», где за 47 матчей забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ на счету игрока обороны 201 матч и 16 (2+14) очков.

22-летний Новиков в КХЛ провёл 109 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

28-летний Шепелев прошлый сезон провёл в составе «Адмирала», где за 30 матчей забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Всего в КХЛ на счету игрока обороны 152 матча и 27 (6+21) очков.

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