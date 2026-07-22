В Омске появится мурал в честь прославленного хоккеиста Виктора Блинова

Мурал, посвящённый легендарному хоккеисту Виктору Блинову, появится на фасаде Дома физкультурника в Омске, сообщило омское региональное отделение спортивного общества «Динамо». В отделении отметили, что арт-объект призван вдохновлять юных омичей и напоминать о богатом спортивном наследии города.

«В Омске на фасаде Дома физкультурника стадиона «Динамо» вскоре появится мурал, посвящённый легендарному хоккеисту Виктору Блинову. Мурал станет данью уважения спортсмену, начинавшему свой путь на омском стадионе «Динамо» и впоследствии ставшему олимпийским чемпионом 1968 года, чемпионом мира и Европы», — сообщает пресс-служба организации.

В сообщении уточняется, что автором работы стал художник Эдвин Франк, ранее уже создавший различные муралы в Омске. Художник начал работать над муралом во вторник. Блинов будет изображён в классической форме сборной СССР с клюшкой на льду.