Шефер — о Маккенне: отличный игрок, который многого достигнет

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о перспективах форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвина Маккенны в НХЛ. Первые номера драфтов НХЛ 2025 и 2026 года давно знакомы. Оба выросли в агломерации Торонто и не раз пересекались на детских и юношеских турнирах.

«Гэвин – отличный игрок, который многого достигнет. Если он сможет обрести уверенность в себе с самого начала и просто двигаться вперёд, то у него всё получится», – цитирует Шефера Sportskeeda.

Маккенне 18 лет. Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.