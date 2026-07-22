«По Ларионову разве есть какие-то сомнения?» Сушинский — о тренерском штабе СКА

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о том факте, что СКА до сих пор официально не объявил тренерский штаб на следующий сезон КХЛ.
– СКА и «Сочи» – единственные команды КХЛ, которые ещё не объявили тренерские штабы на следующий сезон. Вас это удивляет?
– По Ларионову разве есть какие-то сомнения? О прекращении сотрудничества ведь не объявили – вот и делайте выводы.
– Какую задачу стоит поставить перед Ларионовым в сезон 80-летия СКА?
– Мне кажется, у СКА одна задача каждый год – выиграть Кубок Гагарина.
– Ларионов способен привести СКА к Кубку Гагарина?
– Будем смотреть, всё может быть. Летние трансферы пока сложно оценивать, — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».