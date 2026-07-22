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«По Ларионову разве есть какие-то сомнения?» Сушинский — о тренерском штабе СКА

«По Ларионову разве есть какие-то сомнения?» Сушинский — о тренерском штабе СКА
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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о том факте, что СКА до сих пор официально не объявил тренерский штаб на следующий сезон КХЛ.

– СКА и «Сочи» – единственные команды КХЛ, которые ещё не объявили тренерские штабы на следующий сезон. Вас это удивляет?
– По Ларионову разве есть какие-то сомнения? О прекращении сотрудничества ведь не объявили – вот и делайте выводы.

– Какую задачу стоит поставить перед Ларионовым в сезон 80-летия СКА?
– Мне кажется, у СКА одна задача каждый год – выиграть Кубок Гагарина.

– Ларионов способен привести СКА к Кубку Гагарина?
– Будем смотреть, всё может быть. Летние трансферы пока сложно оценивать, — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

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