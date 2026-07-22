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Максим Рыбин оценил вероятность перехода нападающего Евгения Кузнецова в минское «Динамо»

Максим Рыбин оценил вероятность перехода нападающего Евгения Кузнецова в минское «Динамо»
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о возможном переходе нападающего Евгения Кузнецова в минское «Динамо».

«Я думаю, ещё подвешенное состояние у этой сделки. И вообще Сергей Брылин ещё определит нужность, надобность того или иного хоккеиста в своей команде. Сейчас он уже будет вливаться в процесс и принимать решения.

Кузнецов, конечно, игрок, но как он подойдёт под систему того или иного клуба — это один момент. А то, что он ещё может играть — конечно, может», — приводит слова Рыбина LiveResult.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.

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