В «Барысе» высказались о заключении контракта с форвардом Бейли

Генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников высказался о заключении контракта с американским форвардом Джастином Бейли.

«Мы рады подписанию Джастина Бейли. Это мощный, быстрый нападающий. При комплектовании состава нам был необходим игрок, способный стабильно забивать и максимально нацеленный на ворота. 25 заброшенных шайб в прошлом сезоне говорят сами за себя. Рассчитываем, что Джастин добавит нашей атаке остроты в завершении», — приводит слова Метальникова пресс-служба «Барыса».

На драфте НХЛ 2013 года Бейли был выбран «Баффало Сэйбрз» под общим 52-м номером. В НХЛ 31-летний форвард играл за «Баффало», «Филадельфию Флайерз», «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс». На его счету 141 игра и 23 (10+13) очка.