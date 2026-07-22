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«Спартак» заключил просмотровый контракт с нападающим Матвеем Петровым

«Спартак» заключил просмотровый контракт с нападающим Матвеем Петровым
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«Спартак» заключил просмотровый контракт с 23-летним нападающим Матвеем Петровым, сообщает пресс-служба московского клуба.

После двух сезонов за «Крылья Советов» в МХЛ и серебра юниорского чемпионата мира в составе сборной России в 2021 году Петров был выбран «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ и продолжил карьеру за океаном. Набрав 215 (73+142) очков за два сезона в юниорской лиге провинции Онтарио, с 2023 года Петров выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ, всего на счету форварда с правым хватом — 42 (23+19) очка в 142 матчах за «Бейкерсфилд Кондорс».

Ранее новичком хоккейного клуба «Спартак» стал канадский защитник Уилл Райлли.

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