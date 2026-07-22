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Бывший наставник «Омских Ястребов» Робитайл вошёл в тренерский штаб фарма «Вашингтона»

Бывший наставник «Омских Ястребов» Робитайл вошёл в тренерский штаб фарма «Вашингтона»
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Бывший главный тренер «Омских Ястребов» Луи Робитайл стал помощником главного тренера в фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс».

Канадский специалист был назначен главным тренером «Омских Крыльев» перед прошлым сезоном, который команда завершила поражением во втором раунде плей-офф от «Югры» (0-4).

Робитайл тренирует с 2011 года и большую часть своей карьеры провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Также работал с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022-м – золотую медаль молодёжного чемпионата мира.

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