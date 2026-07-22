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«Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Артёмом Сериковым

«Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Артёмом Сериковым
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«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с защитником Артёмом Сериковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок нового соглашения – 31.05.2028.

В прошлом сезоне 25-летний игрок обороны за нижнекамцев провёл 72 матча, в которых набрал 25 (5+20) очков. Всего в КХЛ он сыграл 269 игр и набрал 76 (14+62) очков.

«Нефтехимик» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги домашним матчем с «Шанхайскими Драконами». Встреча состоится в Нижнекамске 6 сентября.

Ранее пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027.

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