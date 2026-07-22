«Иногда лучше переплатить». Сергей Коньков — о Барабанове в «Автомобилисте»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о переходе форварда Александра Барабанова в «Автомобилист».

— После подписания контракта с «Автомобилистом» Барабанов стал самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Нет ощущения, что в Екатеринбурге переплатили?

— А какого свободного агента вы можете назвать, кто сейчас мог бы перейти в «Автомобилист» и при этом лучше Александра Барабанова?

— За несколько дней до начала тренировочных лагерей выбор, конечно, скудноват, но есть, например, Никита Гусев.

— Гусев и Барабанов разные игроки по объёму выполняемой работы. Кудашов хорошо знает Гусева и прекрасно понимает, что Барабанов будет полезнее для его команды, потому что сейчас «Автомобилисту» нужны результаты. Гусев, безусловно, может выполнять свою роль. Но не могу сказать, что он одинакового плана с Барабановым игрок.

— То есть, на ваш взгляд, Барабанов способен «унести» 100 миллионов за сезон?

— Неужели вы хотите бесплатно привести игрока высокого класса.

— Нет, конечно, но есть ощущение, что в случае с Барабановым «Автомобилист» переплатил.

— Иногда лучше переплатить деньги за таких игроков, вокруг которых можно собирать коллектив, — цитирует Конькова «Матч ТВ».