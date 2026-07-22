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Алексей Дементьев назвал плюсы для минского «Динамо» в назначении Сергея Брылина

Алексей Дементьев назвал плюсы для минского «Динамо» в назначении Сергея Брылина
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Агент Алексей Дементьев высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

«Я очень позитивно отреагировал на назначение. Потому что Брылин уже давно в системе, и в один прекрасный день ему нужно было выходить на уровень главного тренера. Видимо, этот момент наступил сейчас. Ему нужно работать главным – это однозначно. Будем смотреть.

Плюс его опыт НХЛ поможет быстрее найти подход к минским легионерам, которых много в команде. Это один из моментов, который учитывая руководством «Динамо» при привлечении Брылина», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

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