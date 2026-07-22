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«Само собой разумеющееся». Гомоляко — о попадании «Нефтехимика» в плей-офф

«Само собой разумеющееся». Гомоляко — о попадании «Нефтехимика» в плей-офф
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о работе главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина.

«Игоря Гришина я уже знаю давно, ещё по работе в юношеских командах и детских школах. Гришин — это такой фанатик своего дела, который уже доказал, что может работать в КХЛ. Он ведь работал и в «Спартаке» довольно-таки неплохо. И в прошлом году хороший сезон у него был в Нижнекамске. Видно, что за его первый год команда действительно подросла, и сейчас растёт, ребята становятся опытнее, многие ребята играют не первый год.

О попадании в плей-офф речи быть не должно — это само собой разумеющееся. И, наверное, уже с таким более сбалансированным составом как минимум первый раунд они вообще обязаны проходить. Игорь Владимирович — очень хороший тренер, и его штаб довольно-таки приличный. Поэтому пожелаю ему успеха и удачи», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».

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