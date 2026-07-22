Коллекционная карточка с автографом Овечкина продана на аукционе за $ 256 тыс.

Коллекционная карточка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby’s за $ 256 тыс., следует из данных на сайте аукционного дома. Пластиковая карточка из серии Upper Deck 2024/2025 The Cup выпущена в единственном экземпляре. Также к ней приложена игровая нашивка НХЛ, использовавшаяся в матче. Овечкин в сезоне‑2024/2025 стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Дополнительную ценность карточке придаёт надпись, сделанная самим Овечкиным: «895 — №1 по количеству голов в истории», — говорится в описании лота.

Этот экземпляр занимает второе место по стоимости среди публично проданных карточек Овечкина. В 2025 году карточка новичка с автографом российского хоккеиста была продана за $ 381 тыс.