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Коллекционная карточка с автографом Овечкина продана на аукционе за $ 256 тыс.

Коллекционная карточка с автографом Овечкина продана на аукционе за $ 256 тыс.
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Коллекционная карточка капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby’s за $ 256 тыс., следует из данных на сайте аукционного дома. Пластиковая карточка из серии Upper Deck 2024/2025 The Cup выпущена в единственном экземпляре. Также к ней приложена игровая нашивка НХЛ, использовавшаяся в матче. Овечкин в сезоне‑2024/2025 стал лучшим снайпером в истории лиги, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Дополнительную ценность карточке придаёт надпись, сделанная самим Овечкиным: «895 — №1 по количеству голов в истории», — говорится в описании лота.

Этот экземпляр занимает второе место по стоимости среди публично проданных карточек Овечкина. В 2025 году карточка новичка с автографом российского хоккеиста была продана за $ 381 тыс.

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