Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Адмирала» Павел Шэн перейдёт в московское «Динамо». В ближайшее время об этом объявят официально.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард сыграл 67 встреч, в которых забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ Шэн провёл 331 матч, где записал на свой счёт 98 (39+59) очков с показателем полезности «-25».

Московское «Динамо» новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнёт гостевой игрой с «Автомобилистом». Матч в Екатеринбурге состоится 5 сентября.

Ранее московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками.