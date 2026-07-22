Клуб НХЛ в шутку анонсировал пресс-конференцию о переходе Леброна Джеймса

Канадский хоккейный клуб из НХЛ «Виннипег Джетс» в шутку запланировал собственную пресс-конференцию для звёздного американского баскетболиста Леброна Джеймса.

Фото: Пресс-служба «Виннипег Джетс»

Ранее на странице баскетбольного клуба «Майами Хит» в соцсетях ненадолго появился ролик с названием «Пресс-конференция в честь представления Леброна Джеймса», запланированный на 27 июля, где баскетболиста должны были приветствовать как игрока «Хит». Пост вскоре была удалён.

Леброн Джеймс находится в статусе свободного агента после ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что на него претендуют «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Филадельфия Сиксерс».