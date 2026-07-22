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Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале представил новую раскраску шлема

Голкипер минского «Динамо» Зак Фукале представил новую раскраску шлема
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Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале на своей странице в социальной сети представил новую раскраску шлема.

Фото: Личный архив Зака Фукале

Фото: Личный архив Зака Фукале

Фото: Личный архив Зака Фукале

Фото: Личный архив Зака Фукале

Фукале проведёт второй сезон в составе белорусского клуба. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ канадец провёл 43 матча, одержал 22 победы, пять из них — «сухие», отразил 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

В Кубке Гагарина — 2026 голкипер сыграл в семи встречах, где одержал четыре победы с процентом отражённых бросков — 93,3, коэффициентом надёжности — 1,78.

«Динамо» новый сезон КХЛ начнёт домашней игрой с «Торпедо» 7 сентября.

Ранее минское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Максимом Стасем.

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