Коньков: Лукашенко раскритиковал политику «Динамо», думаю, в ней произойдут изменения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил назначение Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо» и высказался о формировании состава у белорусского клуба.

— Чего ждёте от Брылина в минском «Динамо»? Стоит ли ждать от него результатов в первый же сезон, с учётом того, что какое‑то время Сергею понадобится на адаптацию после Северной Америки?

— Сложно говорить, потому что мы не видели, как работает Брылин. Посмотрим, какой хоккей он ставит. Наверное, это будет динамичный, североамериканский стиль. Надо понять, кто будет исполнителями и придёт на место ушедших игроков. Предстоит большая работа, чтобы интегрировать новичков в состав, найти новые сочетания и лидеров, которые поведут команду за собой.

— При этом «Динамо» считается иностранной командой КХЛ, поэтому им разрешено вносить в заявку больше легионеров, чем российским клубам. Наверняка опыт Брылина в Северной Америке поможет при поиске игроков на позиции легионеров.

— Не надо забывать про выступление Александра Григорьевича Лукашенко, который раскритиковал политику «Динамо», был недоволен большим количеством легионеров и сказал, что надо своих игроков доморощенных в состав ставить. Думаю, что будут некоторые изменения в политике клуба. Но если будет возможность привезти качественных хоккеистов, ей обязательно воспользуются, — цитирует Конькова «Матч ТВ».