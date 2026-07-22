Обладатель Кубка Гагарина: у Сергея Брылина был тяжёлый путь к посту главного тренера

Обладатель Кубка Гагарина, экс-защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Ярослав Дыбленко высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

«Сергей Владимирович — позитивный человек, очень много помогал мне в «Бингемптоне». Это классный специалист, который долго шёл к тому, чтобы стать главным тренером. И это хороший для него шанс показать себя, и для него минское «Динамо» — новый вызов. Хороший город, хорошая команда и новая должность. Брылин очень долго к этому шёл, у него был тяжёлый путь к посту главного тренера. У него огромный опыт, как у игрока, так и у тренера, он уже многое знает, многому научился. Верю, что всё у него будет хорошо. Считаю его классным специалистом, который готов ещё прогрессировать и учиться новому», — цитирует Дыбленко «Сила спорта».