«Меня не интересуют деньги». Мэттью Шефер — о новом контракте с «Айлендерс»

18-летний защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер прокомментировал возможное продление контракта с командой. Действующее соглашение хоккеиста истекает летом 2028 года. Право подписать новый контракт появится у Шефера 1 июля 2027 года.

«Пусть мой агент подумает об этом. Мне не нужно об этом думать, я ещё совсем молод, до всего этого ещё год. Я люблю Лонг-Айленд, у нас там происходит что-то особенное. Меня не интересуют деньги. Я просто хочу играть в хоккей, это то, что я люблю.

Если ты просто играешь в хоккей и получаешь удовольствие, это, честно говоря, всё, что имеет значение, как и наличие правильных людей, правильных тренеров, правильного руководства. В конце концов, это семья, и мы хотим создать что-то действительно особенное на Лонг-Айленде, хотим выиграть Кубок Стэнли. Хотим выиграть кубок и пройти как можно дальше с командой», — цитирует Шефера сайт НХЛ.