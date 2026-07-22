Макдэвид — лучший первый номер драфта НХЛ на ближайшие пять лет по версии Sportsnet

Журналист Райан Диксон в статье на сайте Sportsnet представил список лучших первых номеров драфта НХЛ на ближайшие пять лет.

В списке — 21 игрок, последнее место в рейтинге занял российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Лидером рейтинга стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Полностью рейтинг лучших первых номеров драфта НХЛ на ближайшие пять лет по версии Sportsnet выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон».

2. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».

3. Мэттью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс».

4. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс».

5. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш».

6. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз».

7. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс».

8. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз».

9. Юрай Слафковски, «Монреаль Канадиенс».

10. Джек Хьюз, «Нью-Джерси».

11. Гэвин Маккенна, «Торонто».

12. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз».

13. Оуэн Пауэр, «Баффало».

14. Джон Таварес, «Торонто».

15. Алекси Лафреньер, «Нью-Йорк Рейнджерс».

16. Тейлор Холл, «Каролина Харрикейнз».

17. Стивен Стэмкос, «Нэшвилл Предаторз».

18. Аарон Экблад, «Флорида Пантерз».

19. Райан Ньюджент-Хопкинс, «Эдмонтон».

20. Патрик Кейн.

21. Александр Овечкин, «Вашингтон».