«Мы пошли в суды, движение началось». Дегтярёв — о восстановлении сборной России по хоккею

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о работе по возвращению сборной России по хоккею на международные соревнования.

«По хоккею мы пошли сейчас в суды. Всё, там движение пошло. И мы одержали же победу в дисциплинарном комитете ещё до решения МОК. Это было досудебное разбирательство. И все решения Международной федерации хоккея по дискриминации нашей сборной отменены. Там логика юридическая сложная. Но мы будем действовать через суд», — приводит слова Дегтярёва «Комсомольская правда».

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.